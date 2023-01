Marta Riesco enseña su casa y llama desesperada para poner orden en su vestidor: “Estoy cerca de tener Diógenes”

El equipo de ‘Hoy me quedo en casa’ se enfrenta al mayor de la temporada, al menos por el momento, y se desplaza hasta el piso de Marta Riesco . Después de que Miguel Frigenti y Nua Batle abrieran las puertas de su casa y les revisaran la nevera a traición , la reportera del programa ‘Fiesta’ enseña su casa y llama desesperada para poner orden en su vestidor . Al parecer la periodista es nula para las tareas de hogar y con tanta ropa y viajes de aquí para allá tiene un increíble descontrol en su armario.

Tras enseñar cada parte de su piso y conocer más a la periodista, llega el momento de la verdad. ¿Por qué ha llamado Marta al equipo de ‘Hoy me quedo en casa’? La reportera confiesa que las labores del hogar no son para nada lo suyo, ¡las detesta! ¡Incluso su madre le sigue haciendo la colada! Pero hay una tarea entre todas las que existen que lleva mucho peor, tener el vestidor organizado.

Como influencer, Marta reconoce que no para de recibir ropa de distintas marcas y claro, ¡ya no le cabe en el armario! En vez de ir donando lo que no se pone, su estrategia es acumular y amontonar, ella misma empieza a cuestionarse si tiene síndrome de Diógenes de ropa. Eso sí, hoy Cris (@lafregonadecris) va a cortar de raíz esta desacertada costumbre y enseña a la periodista el método TI-GU-NAR, para conseguir que su vestidor luzca de revista. ¿Te lo vas a perder? Solo en mtmad.