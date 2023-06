El equipo de ‘Hoy me quedo en casa’ regresa con una nueva temporada para ayudar a todos los famosos con sus tareas del hogar y hacerles la vida más sencilla. Después de descubrir cómo es el piso de Claudia Martínez , las tiktokers Ángeles y Romi nos abren las puertas de su casa y protagonizan un tenso momento al encontrar suciedad en su cocina . Una situación provocada por el enfrentamiento de dos expertas de la limpieza, Ángeles y Cristina, que se encuentran cara a cara por primera vez.

Ángeles es toda una experta en limpieza y le encanta tener su casa como los chorros del oro, eso sí, la tiktoker confiesa que lleva dos meses sin limpiar a fondo su cocina. A pesar de eso, la influencer cree que @lafregonadecris no va a encontrar suciedad en ella, aunque nuestra experta le va a demostrar todo lo contrario. Un hecho que ha provocado que la tensión se pueda cortar con un cuchillo entre ambas.

No te puedes perder este nuevo episodio de ‘Hoy me quedo en casa’, donde podrás comprobar que aun cuando todo parece estar impoluto no es realmente así. ¡Descubre la increíble casa de Ángeles y Romi y su inesperada reacción al ver la suciedad más oculta de su cocina!