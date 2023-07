Gemma Collado no solo nos abre las puertas de su casa, también las de su corazón. La que fuera pretendienta de ‘MyHyV’ se sincera sobre su dolorosa ruptura con su exnovio . Tras una relación de siete años y medio, la influencer ha roto con el que ha sido su pareja durante mucho tiempo y nos cuenta cómo ha sido para ella este momento tan difícil en su vida.

‘Hoy me quedo en casa’ se desplaza por todos los rincones para descubrir cómo son los hogares de diferentes influencers y rostros conocidos de la televisión. En este nuevo episodio Gemma Collado ha sido nuestra anfitriona y junto a nuestra experta en orden y limpieza conocemos los mejores trucos para tener tu casa impoluta si tienes mascotas. No te pierdas muchos más ‘tips’ en los próximos capítulos y recuerda que puedes ver el siguiente un día antes en Mitele Plus.