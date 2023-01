Laura Madrueño y Álvaro Puerto cuentan su historia de amor de película: “Fue bastante flechazo, muy intenso”

La vida de Laura Madrueño es toda una aventura y su particular historia de amor no iba a ser una excepción. Como si de una película romántica de Navidad se tratara, la pareja explica cómo fue el encuentro fortuito que les hizo perderse el uno en el otro. Álvaro y Laura cuentan su particular historia de amor ambientada en una de las épocas más románticas del año.