Tania Medina, Alejandro Nieto y Marta Peñate advierten a Laura Madrueño de los mosquitos: “Ten cuidado, es horroroso”

La vida en Honduras no está marcada únicamente por la escasez de comida, sino que hay unos pequeños insectos a los que todo concursante de ‘Supervivientes’ que se precie teme como nada. Tania Medina, Alejandro Nieto y Marta Peñate advierten a Laura Madrueño de los mosquitos y le dan algún que otro consejo para poder librarse de ellos. Porque no, las presentadoras no se libran.