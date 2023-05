En esta ocasión, Sandra ha querido explayarse y contar la realidad de su relación con Darío. Después de sincerarse sobre su gran decepción con Gal·la Mora, la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ habla con Darío Sellés sobre sus problemas de pareja y terminan discutiendo. No todo es de color de rosa entre los tortolitos y, aunque ambos están muy emocionados por la inminente llegada al mundo de su hijo, Noah, la pareja parece estar atravesando un momento complicado en el que las discusiones son constantes. Tanto es así que incluso han llegado a pensar en acudir a terapia de pareja.

Lejos de lo idílico que pueda parecer todo por redes sociales, la realidad dista mucho de esa imagen perfecta que se comparte por internet. Así mismo lo confiesa Sandra en este nuevo capítulo de ‘Inesperado’ en el que la influencer ha querido abrirse y compartir con sus seguidores la realidad de su relación , pues en los últimos meses los futuros papás chocan a cada rato. Darío no parece estar muy de acuerdo con las explicaciones que ha dado su novia sobre la situación lo que ha hecho que inevitablemente la pareja se viese enzarzada en otra pelea.

Sandra ha querido explicar los motivos por los que últimamente discute tanto con Darío. Una explicación con la que su novio no se ha mostrado muy conforme, pues lo que para ella son discusiones sin importancia, para el alicantino es algo mucho más serio. Por su parte la influencer no entiende que su novio no le de prioridad a las cosas que para ella son verdaderamente importantes. Asimismo, los exconcursantes de ‘LIDLT’ han explicado la razón de su última pelea que acabó con Darío durmiendo solo en el sofá. ¿Qué es lo que ocurrió entre la pareja?