Como buena madre primeriza, la alicantina no ha podido ocultar los nervios de un momento tan bonito a la par que complicado. Sin embargo, la influencer no se ha enfrentado a este momento sola, ya que ha estado acompañada cada segundo por Darío Sellés, que no le ha soltado la mano. El gran temor de la exconcursante de ‘LIDLT’ era que Noah no estuviese bien colocado y tuviese que someterse a una cesárea, ya que ella deseaba tener un parto natural. La suerte ha estado de su parte y, tras algunas horas de inquietante espera, la influencer por fin está preparada para dar a luz.