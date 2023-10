A pesar de que la que fuera concursante de ‘LIDLT’ está intentando disfrutar al máximo de los primeros meses de vida de su hijo, pues es una etapa única e irrepetible, la maternidad es todo un reto lleno de dificultades que en ocasiones hacen que la de alicante sienta que no da abasto. A esto se suma que su perro Coco no le está poniendo nada fácil las cosas en casa desde la llegada de Noah. Su mascota está muy celosa y no deja ni respirar a Sandra, que tiene que atender a su bebé recién nacido y a la vez no dejar de lado a su pequeño amigo peludo. ¿Cómo estará actuando? ¿Ha pensado un remedio para esta solución?