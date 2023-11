A través de un test para comprobar el estrés al que se encuentra sometida Sandra, sale a la luz la verdad sobre la complicada situación que están viviendo desde que son padres. La pareja no da abasto y la influencer reconoce que se le está haciendo todo un mundo compaginar su vida en pareja, ser madre, el trabajo y las tareas del hogar. Del mismo modo, Darío tiene una serie de cosas que echarle en cara a su pareja y no ha dudado en explicar cómo se siente en muchas ocasiones.

Después de que Sandra exponga los motivos por los que se encuentra frustrada y al límite, Darío reprocha a su novia que no colabore en el hogar. Además, el que fuera participante de ‘Baila conmigo’ está viviendo unas situaciones muy estresantes y no ha dudado un segundo en dar su opinión más sincera. Esto provoca una situación de tensión entre ellos, ya que, a la influencer le parece mal que le eche en cara que no haga nada en la casa y le contesta sin cortarse un pelo. ¿Habrán terminado discutiendo?