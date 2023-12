La que fuera concursante de 'LIDLT' se abre en canal en este nuevo capítulo de 'Inesperado' para sincerarse como nunca antes sobre sus inseguridades, confesando cómo los cambios que ha experimentado en su cuerpo después nacimiento de su primer hijo han afectado en su autoestima. ¿Le está costando recuperar su figura? Por otro lado, Sandra Férriz, muy preocupada, explica todos los inconvenientes que está teniendo con la crianza de su recién nacido, los cuales, de no mejorar, supondrán drásticas consecuencias.

Además de hablar sobre su recuperación física postparto y los problemas que sufre, la influencer habla de sus planes de volver a ser madre. A pesar de que su primer hijo nació hace escasos meses, la de Alicante ya tiene en mente ampliar la familia y de forma clara y contundente nos lo explica todo al respecto. ¡Sandra no piensa parar hasta conseguir la parejita! Tal y como nos ha confesado, la exconcursante de 'LIDLT' está dispuesta a ir a por la familia numerosa e, incluso, nos ha hablado ya de cómo se imagina su segundo embrazo. ¿Qué opina Darío de todo esto? ¿Está de acuerdo? ¡No te lo pierdas!

