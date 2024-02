Sandra Férriz no puede estar tranquila ni un solo segundo. Después de vivir un tenso momento con su pareja al pensar en volver a República Dominicana, la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ está al límite y rompe a llorar en su canal de mtmad por lo complicada que está siendo la maternidad . La influencer se siente desbordada con los cuidados de su bebé recién nacido y no ha podido evitar emocionarse al hablar sobre todas las dificultades que tiene en su día a día para conciliar su vida personal con la laboral desde que es madre.

La que fuera habitante de una de las villas más famosas de la televisión se sincera como nunca antes sobre lo difícil que está siendo para ella la conciliación familiar. Sandra Férriz está desesperada, ya que, Noah no le da una tregua ni estando de vacaciones. A la influencer le está costando mucho cumplir con sus obligaciones y no logra separase del pequeño, debido a que al ser un recién nacido no para de demandar estar en los brazos de su madre. Sandra ya no dispone de tiempo libre, ni siquiera para mimarse, sus ganas de arreglarse han desaparecido y nota que lo único que hace es estar pendiente de las necesidades de su hijo.