¡ Patricia Pérez y Lester Duque arrancan la semana pisando fuerte! Después de que el canario airase los trapos sucios de su casa y mostrar el grave problema para el orden de su mujer , los que fueran concursantes de ' La isla de las tentaciones' viven un momento muy tenso al recordar las deslealtades que ha habido en su relación. La pareja no se ha cortado ni un pelo a la hora de sacar a la luz todas las malas experiencias que han tenido tras salir de República Dominicana, desde infidelidades hasta escenitas de celos.

Lo que ha comenzado siendo un simple juego ha terminado convirtiéndose en un confesionario, con revelaciones que desconocíamos sobre la pareja. Patri explica los motivos que le llevan a desconfiar de su actual marido. A pesar de ser una pareja muy feliz, no todo es lo que parece y es que los tortolitos han pasado por muchos baches en su relación. Por si no fuese suficiente, la influencer se entera hoy de uno de los secretos mejor guardados de Lester, una razón más para no tener confianza plena en él.