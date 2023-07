Patri no ha dudado en confesar la gran discusión que tuvo con Aurah Ruiz y que fue la culpable de que las parejas ya no tengan relación. Asimismo, Lester relata los momentos que vivió con la exparticipante de ‘MyHyV’ antes de estar con su actual marido y confiesa la impactante declaración que la modelo le hizo años atrás. No solo eso, los protagonistas de este canal de mtmad no se han dejado nada en el tintero y cuentan todo lo que saben sobre el futbolista y su mujer.