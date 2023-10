Patricia Pérez y Lester Duque están casados de callar y más aún si se trata de un tema tan delicado. Después de anunciar el original nombre de su bebé, elegido por su perro , los exconcursantes de ‘La isla de las tentaciones’ responden a Marta Peñate tras opinar sobre su futura paternidad . La pareja no comprende por qué la canaria tiene que estar hablando continuamente y ha decidido defenderse de sus últimas declaraciones. Lester tiene clara cuál es la razón por la que su expareja hace este tipo de comentarios y no ha dudado en confesárselo a todos sus seguidores.

A medida que avanza la respuesta de Lester, también aumenta su enfado y acaba estallando, diciendo lo que verdaderamente piensa de la que fuera su pareja durante once años. Cansado de recibir acusaciones en las que se deja ver que no está a la altura, el canario explota y tacha a Marta de ser infeliz y no estar enamorada de Tony. Muy enfadado, se dirige a ella mirando directamente a cámara para mandarle un contundente mensaje y decirle todo lo que piensa como si la tuviera delante.

Que Marta no se alegre por el embarazo de Patri no es algo que a la pareja le haya pillado por sorpresa. El matrimonio está cansado de los continuos ataques que reciben por parte de una persona que consideran de su pasado y han dado el paso de hablar para defenderse. La pareja no se calla nada y cuentan cosas que no habían dicho hasta ahora. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que tienen que decir Patri y Lester en un nuevo capítulo de ‘Juntos y revueltos’, solo en mtmad!