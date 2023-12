Acompañamos a Patricia Pérez en un día muy importante para el desarrollo de Río. Después de hablar sobre la maternidad con Patrizienta , la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ se somete a una decisiva inyección por la salud de su hijo . Al parecer, de no hacerlo, su cuerpo podría atacar al feto y provocar graves problemas a su bebé, motivo por el cual no ha dudado en tomar esta importante decisión.

Lester Duque no ha querido separarse de su mujer en ningún momento durante su embarazo y hoy no iba a ser menos. Juntos visitan a su matrona para que le pongan a Patri una vacuna fundamental para que su embarazo siga adelante y prevenir un problema de salud en Río, algo que tiene atemorizada a la influencer. ¿Por qué podría ocurrir esto? Además, la inyección sirve para que la exconcursante de 'La última tentación' pueda tener otro hijo en un futuro. ¿Cuál es el motivo que hay detrás de que no pueda volver a ser madre sin ella?