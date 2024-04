Ya han pasado dos meses desde que Patricia Pérez y Lester Duque se convirtieron en padres, pero en la maternidad no es todo tan bonito como parece. Después de contar sus problemas íntimos con su marido, la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera acerca de sus complejos y enseña su gran cambio físico tras el parto de su hijo Río, en exclusiva . La influencer comparte en su canal de mtmad el aspecto de su cuerpo antes y después de ser madre y se rompe al hablar de sus inseguridades.

La catalana no está pasando su mejor momento, ya que, tras el embarazo, no siente que sea ella misma y le cuesta incluso reconocerse en el espejo. Sin embargo, Patricia Pérez se arma de valor y muestra la realidad de su cuerpo, algo que no ha querido hacer hasta ahora por vergüenza. Además, Patri y Lester visitan una farmacia y se suben a la báscula para saber cuánto pesan. Los exconcursantes de 'La última tentación' descubren los kilos que han engordado, su índice de masa muscular y su peso ideal. Por último, la influencer desvela cuál es su peso real dos meses después de dar a luz.