Patricia Pérez y Lester Duque deciden cortar por lo sano tras la complicada racha que han estado atravesando. Después de que la canaria se tatúe la cara de su hijo en el brazo , el exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ se somete a un cambio de look radical . Sin miedo a nada, el canario se pone en manos de su peluquero de confianza y arriesga por completo. Lo que el influencer no se esperaba era la drástica reacción de Patri, a quien no le gusta nada el resultado .

Lester está muy contento con su nuevo look y, aunque sepa que a Patri no le va a gustar del todo, no se imagina su drástica reacción. Muy impactada con la nueva imagen de su chico, la influencer no ha dudado en decirle todo lo que piensa. La catalana desvela lo que realmente opina al respecto y llega a increparle determinados aspectos de su nuevo look, hasta el punto en el que se produce un enfrentamiento entre los dos. La exconcursante de ‘LIDLT’ está muy descontenta con el resultado del cambio de su novio y no se ha cortado a la hora de decírselo.