Noel Bayarri y Lola Ortiz, ¿traicionados por sus parejas? La Cuernis expone la relación entre Cris Guedes y Kevin Santana

Las parejas Noel Bayarri y Cris Guedes, y Lola Ortiz y Kevin Santana parecían estar de lo más enamorados, pero las relaciones se han ido torciendo y tanto... Hace unos días Noel nos confirmaba en su Instagram que su relación con Cristina había terminado. Pero esto no es todo, Cristina Guedes parecía que ya había encontrado un nuevo amor. ¡Y es que se trata del exnovio de Lola Ortiz, Kevin Santana! ¡Salseo asegurado!

Las parejitas parecían ser muy amiguitas y se ha ido todo al garete... Y no hay nada de lo que no se entere La Cuernis por lo que... ¡Nos ha revelado todo con pruebas y vídeos! Las historias de amor han terminado para Noel y Lola, pero Cris y Kevin han conectado y mucho... ¿Cómo estarán Lola y Noel después de esta terrible traición por parte de sus exparejas? ¡Y no te lo vas a creer porque La Cuernis enseña también el vídeo de Lola Ortiz contestando a Cristina Guedes!