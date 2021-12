Andrea Gasca no está atravesando su mejor momento. Después de plantearse quedarse a vivir en México y tomar una decisión sobre su futuro, la que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' ya está de vuelta en España, pero su llegada no está siendo nada fácil. La influencer está atravesando un bache de salud y, muy estresada por todo el trabajo que se le está acumulando, ha aprovechado para tomarse unos días de descanso y así poder recuperarse en casa y volver con más fuerza que nunca a su frenético ritmo de vida. Pese a ello, la exconcursante de 'La última tentación' no ha querido faltar a su cita y, como cada martes en mtmad, tenemos un nuevo capítulo de 'La princesa que hay en mí' que no va a dejar indiferente a nadie.