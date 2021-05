Cortes increíbles, peinados de moda y tintes y mechas... Desde la peluquería de su madre, han repartido a diestro y siniestro y no han dejado títere con cabeza. Además, Maite ha querido aprovechar esta oportunidad para enseñarnos todos y cada uno de los rincones de su peluquería. ¿Quieres enterarte de todo lo que tienen que decir? Pues no esperes más, dale play al vídeo y no te pierdas nada.