Programa 2 | Jorge Cyrus y su familia la lían en los lugares más emblemáticos de Madrid: “Llegamos a la casa de los Borbones”

Jorge Cyrus ha preparado un plan muy especial para pasar el día junto a su familia y no se espera todas las emociones que van a vivir. Tras su llegada a Madrid y el reencuentro con Alberto González , el influencer y su familia la lían en los lugares más emblemáticos de la capital y se quedan alucinados al ver, en vivo y en directo, estos monumentos. Con sillas plegables en mano por si necesitan parar a hacer un alto en el camino, la familia más extravagante de las redes deja huella por donde pasa en la gran ciudad. ¡Y confiesan, sin pelos en la lengua, si todo es como esperaban!

Sin ninguna duda, los que están viviendo este día turístico como auténticos niños son los padres de la familia. Alucinando con todo lo que ven, no pueden evitar volver a ser niños y sacarse fotos con los personajes más famosos en plena Puerta del Sol. Dejando a sus hijos sin palabras con su actitud, la pareja se divierte como nunca en pleno centro de Madrid. Pero no todo van a ser alegrías en este viaje, Juan Manuel protagoniza junto a su hijo Juan un lacrimógeno momento con una conversación que tenían pendiente.

Jorge Cyrus y su familia empiezan el día por todo lo alto recorriéndose los lugares más conocidos de la capital. Sin poder contener la emoción, la familia disfruta como nunca de su paseo madrileño como auténticos chulapos. ¡Dale al play y no te pierdas la ruta turística en el programa 2 de ‘Los Cyrus in the city’!