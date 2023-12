En el programa 5 de 'The Cyrus in the city' conocemos con más detalles que nunca la historia de amor de Juan Manuel y Patricia. La pareja ha vivido muchos momentos bonitos durante los 25 años que llevan juntos, no obstante, han tenido también que enfrentarse a grandes dificultades, que han dejado huella en ambos, motivo por el cual han decidido acudir a terapia con la intención de pulir ciertos aspectos de su relación. ¡Dale al play y no te pierdas nada!