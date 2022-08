Marta Peñate desvela los secretos de 'Supervivientes' y habla de Alejandro Nieto y Tania Medina: "Si quiero tenerlo como amigo, tengo que respetar a su novia"

Su regreso de Honduras no le ha servido únicamente para darse cuenta con cuál de sus compañeros de reality puede contar. Marta se ha encontrado en su regreso a España con una gran sorpresa y no precisamente buena. La influencer está especialmente decepcionada por algunos comportamientos de la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’, Marina García. La de Gran Canaria no da crédito a lo que ha averiguado sobre su excompañera de reality y no duda en sacar a la luz toda la verdad sobre su relación. ¿Qué ha pasado entre ellas? ¡Descúbrelo aquí!