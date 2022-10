Tony Spina ha querido someter a Marta Peñate a un reto muy peculiar. Después de sincerarse sobre el que fue el peor momento de su vida, la que fuera concursante de ' La isla de las tentaciones ' se ha atrevido con un nuevo desafío de lo más arriesgado: ¡un test de intelincia! Matemáticas, lengua, biología...la canaria no se libra de contestar a ninguna pregunta.

El increíble reto ha traído algún que otro tira y afloja entre la pareja. ¿Quién de los dos es capaz de contestar a más preguntas? Tony Spina lo tiene claro y no piensa ponérselo nada fácil a su novia.

Preguntas de todo tipo y orientadas a todos los niveles. ¿Pero habrá sido Marta capaz de responder bien a todo? Tony no se lo ha puesto nada fácil a la influencer y ella que no se conforma, ha querido demostrar a todas sus compañeras de mtmad que es más lista que ellas. Aunque no sabemos si su estrategia le ha salido del todo bien...