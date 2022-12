Marta Peñate nos abre las puertas de su vestidor y alucina al hacer cuentas: desde su lujosa colección de bolsos a la pieza más cara de su joyero

¡ Marta Peñate por fin ha enseñado su secreto mejor guardado! Después de sincerarse poniendo el árbol de navidad junto a Tony Espina , la exconcursante de 'Supervivientes' nos abre las puertas de su vestidor y alucina al hacer cuentas . La influencer se sorprende al darse cuenta de la cantidad de dinero que se ha gastado y nos muestra las piezas más exclusivas de su armario. Desde su colección de bolsos de lujo hasta su impresionante joyero , Marta no se deja un solo detalle que enseñar.

Como buena influencer, la ropa es un elemento esencial en su vida y Marta no se corta al enseñar su espectacular colección. ¡A Tony casi no le queda hueco para su ropa! La canaria cuenta la historia que se esconde tras cada prenda y muestra algunas de sus momentos televisivos más icónicos. Marta confiesa cuál es el vestido más mediático de su armario y nos revela por qué no se lo volverá a poner jamás.