Desde que Noel Bayarri nos diera la gran noticia de que se iba a muda, nosotros no podíamos tener más ganas de ver su nuevo hogar. Después de encontrar un piso de alquiler en Barcelona y adelantarnos algún que otro detalle, el que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ nos ha adentrado en su nuevo pisito de soltero y nos ha enseñado todos y cada uno de los rincones más secretos de todas las habitaciones. Aunque todavía no está terminada la decoración, nuestro mojo no ha podido esperar más para mostrarnos como está quedando y contarnos alguna que otra idea que se le ha pasado por la cabeza.