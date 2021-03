Noel lo tiene claro, y no se avergüenza lo más mínimo: su paso por el programa de televisión 'Mujeres y Hombres y Viceversa' le cambió la vida, y ahora que se termina, el canario quiere dar su opinión sobre este formato que, en su opinión, ha sido muy prejuzgado. Después de una divertida entrevista con Alessandro Livi en la que repasaron juntos la trayectoria del italiano en televisión, Noel se pone nostálgico para recordar una época muy importante de su vida y nos ha desvelado una exclusiva inédita sobre su trono .

El extronista no se puede creer que hayan pasado ya once años desde que él pasó por allí, y quiere contar cómo le cambió la vida y cómo pasó de ser desconocido a ser perseguido por la Gran Vía por su fan. Además, opina sobre algunos de sus compañeros que pasaron por el mismo programa y aprovecha para contar algunos secretillos sobre su trono que no había relevado nunca. ¿Qué pasó? ¿Por qué tuvo que mentir? ¿Qué repercusiones tuvo? ¡No te pierdas su nuevo vídeo!