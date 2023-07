Marina López se sincera sobre su situación sentimental tras romper con Nico Craiu: “Hablaba con un chico que me gustó de más”

La madrileña, que está pasando por uno de los mejores momentos de su vida, ha demostrado que no tiene pelos en la lengua y ha decidido enfrentarse a todo. La polémica no deja de perseguirla, por lo que ha querido zanjar de una vez por todas todo lo relacionado con Nico Craiu. Marina se desvela lo que verdaderamente pasó con el amigo del ex de Gal·la Mora y aclara cómo ha zanjado su historia con él. Además, la influencer confiesa cómo se siente respecto al amor y las expectativas de futuro que tiene al respecto.