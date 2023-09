Marina López vuelve esta semana junto a una persona muy importante para ella y a la que todos conocemos a la perfección. Después de someterse a un cambio de look radical , la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ y Ana Nicolás se convierten en las jefas de mtmad por un día. Las influencers toman el control en este nuevo capítulo en el que ambas se han mojado y nos han contado todo lo que opinan sobre los diferentes famosos de la plataforma y su contenido. Sin cortarse un pelo cargan duramente contra Mayka Rivera, Lucía Sánchez y Naomi Asensi . ¿Qué es lo que piensan realmente de ellas?

Las amigas y exconcursantes de 'LIDLT' desempeñan una labor muy importante: estar por un día al mando de mtmad. Tan sinceras como siempre, la madrileña y la murciana valoran todos los canales y escogen tanto a sus favoritos como aquellos que consideran que comparten un contenido que no está a la altura. Marina y Ana tienen claro quiénes son, bajo su criterio, los peores y no dudan en hacernos saber el porqué. Además, las influencers no se callan nada y desvelan el nombre de la persona a la que convertirían en su esclavo.