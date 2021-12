¡Noel Bayarri, Danna Ponce e Iban García han jugado una partida de Guatafac en directo y se ha liado!

Entra en la cuenta de Instagram de @mtmad.es, busca el live de Ibán García, Danna Ponce y Noel Bayarri, participa en nuestro concurso y llévate un lote de productos Guatafac

Se acercan las Navidades y eso quiere decir que pasaremos más tiempo con nuestra familia, amigos o pareja, quizás con una copita en la mano y, seguramente, en casita, bien resguardaditos del frío. ¡Pues es la mejor oportunidad para echarse un Guatafac, el juego de mesa más cachondo! Noel Bayarri, que es superfan, Danna Ponce e Iban García han jugado una partida en directo en la cuenta de Instagram de @mtmad.es y… ¡por supuesto se ha liado! ¿Quieres saber qué ha pasado?

En esta partida ninguno de los tres se ha cortado un pelo a la hora de soltar verdades por la boca, y es que Guatafac es lo que tiene, que como tienes que contestar en tan solo ocho segundos a la pregunta que te ha tocado, ¡no te da tiempo a pensar!, ¡solo puedes responder lo primero que te viene a la cabeza! ¿Y qué le vino a la cabeza a Danna Ponce cuando le preguntaron por las profesiones que más ligan? La de influencer, ¡porque ella lo sabe de primera mano!

“Influencer, modelo y actriz”, contestó la youtuber. “Ha tirado mucho por el famoseo y tal, que es lo que le mola a ella”, le contestó Noel. “A mí no me mola el famoseo, pero yo ligo más, ¡por eso lo he dicho!”, confesó Danna entre risas.

Para el extronista de ‘MyHyV’, ella escogió una pregunta muy interesante: “Tres razones para aceptar un trío con tu pareja”. A lo que Noel, ni corto ni perezoso, contestó: “por placer, por morbo y porque en esta vida hay que probarlo todo”. ¡Pues claro que sí!

A medida que iba a pasando el tiempo mientras jugaban con Guatafac, la cosa se fue poniendo cada vez más y más interesante. Por ejemplo, Noel Bayarri puso a prueba a Iban García retándole a citar “tres razones por las que se negaría a tatuarse el nombre de su pareja actual”. El colaborador de ‘Sobreviviré’ se pasó con las explicaciones, pero su respuesta entró dentro de los ocho segundos así que, ¡se llevó el punto! ¿Que qué contestó? Atentos: “Porque yo nunca tendría una pareja, porque si la tuviera no me aguantaría y lo dejaríamos y porque no quiero tatuarme eso”. ¡Zasca!

Otras preguntas a las que tuvieron que enfrentarse también Noel, Danna e Iban fueron las de “nombrar tres señales de que estás saliendo con una psicópata” o “cita tres sitios en los que no te molaría meter la lengua”, entre otras. Con Guatafac… ¡cómo no se va a liar! Si quieres ver la partida completa y no perderte ningún detalle sobre lo bien que se lo pasaron, échale un ojo al post de Instagram de más abajo. No tiene desperdicio y, además, ¡va con sorpresa!

Participa en nuestro concurso y gana un lote de productos Guatafac

Como has visto, Iban García, Danna Pone y Noel Bayarri se echaron unas buenas risas jugando, y como la risa es fundamental en estos tiempos, mtmad y Guatafac quieren repartir alegría entre sus followers regalando a tres de sus seguidores tres increíbles packs compuesto por cinco juegos diferentes de este juego de mesa: El original, ¿Unos vicios?, Omaigod Hazme El Humor, GuataFamily e Íntimoos. ¿Quieres saber cómo conseguirlos? ¡Presta atención!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de mtmad (@mtmad.es)

Para tener la posibilidad de llevarte uno de los packs solo tendrás que buscar el directo en el muro de la cuenta de @mtmad.es en Instagram (el post que puedes ver arriba) y:

Responder a la pregunta: "¿Con quién jugarías a Guatafac?”, mencionando a una persona

Seguir a la cuenta de Guatafac @guatafac.juego en Instagram

El plazo está abierto hasta el 18 de diciembre. Contactaremos con el ganador los días siguientes de la finalización a través de mensaje directo.

Recuerda que puedes conseguir los juegos en su página web www.guatafac.es y en las tiendas más grandes de España! También puedes seguirles en Instagram para enterarte de todas las novedades :)