10 consejos de Rosario Matew para ir a la playa

Llega el verano y los planes para escapar de la ciudad se suceden. Eso sí, prepararse para un viaje o un plan con amigos no es tarea fácil. Decidir lo que hay que empacar y lo que no lleva su tiempo, pero más tiempo lleva preparar la piel para hacer frente a las jornadas de sol y mar o sol y piscina. Ni hablar de la depilación: que si me depilo luego no puedo tomar el sol, que si la piel me quedará irritada o sensible...