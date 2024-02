Pilar Llori viaja a Valencia para visitar a Rocío Rodríguez, su gran amiga con la que compartió su primera andanza en televisión tratando de encontrar el amor. Después de someterse a un retoque estético, la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ confiesa todo lo que siente al ver a su ex Sergio Aguilera con Marieta en 'La isla de las tentaciones'. La influencer y su amiga echan la vista atrás para resolver todas las cuestiones acerca de cómo comenzó su relación con el actual tentador de ‘LIDLT’ y cómo consiguió conquistarla. Sincera como siempre, la madrileña no ha tenido reparos a la hora de explicar qué significa para ella ver a su ex con otra persona. ¡Aunque hay algunas cosas que no puede pasar por alto!