Este nuevo capítulo de ‘Mi momento’ va a traer cola. Después de enseñarnos la espectacular casa en la que vive junto a su chico , Adelina Seres viene dispuesta a zanjar todos los rumores sobre su relación con Edu Neira y su ruptura con José Sánchez . Muy decepcionada con su exnovio, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha sincerado como nunca, desvelando toda la verdad sobre que ocurrió realmente entre ellos, que le llevó a tomar la decisión de poner punto y final a su historia de amor.

Desde por qué entraron al programa, hasta lo que descubrió sobre él o motivo real que le llevó a querer romper la relación y no querer saber nada más del que había sido su pareja durante años: Adelina no ha aguantado más y nos lo ha contado todo con pelos y señales. Además, la influencer y su chico han aprovechado la ocasión para enfrentarse al 'tag del novio' y confesarnos todos los secretos de su relación, de principio a fin. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue su primera vez? ¿Quieres enterarte de todo esto y mucho más? Pues no esperes más, dale play al vídeo y ¡no te pierdas nada!