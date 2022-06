Judith Arias se prueba sus nuevos bikinis y enseña su cuerpo tras su operación de pecho y el embarazo: "Me veo muy bien"

Aunque no está del todo recuperada, Judith está tan contenta con su nuevo cuerpo que no ha podido esperar para hacer este video, que no pensaba que pudiera hacer hasta dentro de mucho más tiempo. No solo ha enseñado de forma natural ante la cámara sus bañadores nuevos, sino que también ha mostrado otros que ya tenía pero que no se sentía cómoda con ellos antes de su reducción de pecho. La influencer está muy feliz de poder llevar bikinis de distintos tipos, que eran impensables para ella antes de la operación: