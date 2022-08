Judith Arias y Ángel Vargas disfrutan de un domingo de relax en familia: “Lo improvisado sale mejor”

Este es el primer verano de la pequeña Chloe y Judith Arias y Ángel Vargas estaban expectantes por ver la reacción de su bebé al pisar la playa y bañarse en el mar por primera vez. Aunque no estaban muy convencidos, ¡parece que a Chloe le encanta el mar! La pequeña no le tiene miedo a nada y no para de jugar en el agua junto a sus padres, su abuela y sus tíos.