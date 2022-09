Aunque no es la primera vez que lo hace, la influencer ha querido hacer hincapié en su proceso de amor propio y cómo está intentando aceptarse cada día más . Judith habla de todos sus complejos y confiesa el complicado momento que está atravesando.

Aunque no está pasando por su época más feliz respecto a su cuerpo, la influencer no quiere darse por vencida y quiere compartir con todos sus seguidores su rutina de ejercicios. Judith da todo tipo tips y habla de cómo resolver la falta de motivación, algo que le preocupa mucho últimamente. La influencer quiere tomarse este proceso muy en serio y no duda en ponerse manos a la obra.