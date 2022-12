Judith Arias repasa todos los aspectos positivos y negativos de estos últimos 12 meses para dar comienzo al 2023 como se merece. Después de resolver las dudas sobre cómo está su relación con Ángel Vargas , la tiktoker confiesa que este último año ha sido para ella una revelación, sobre todo como madre. A pesar de que le han sucedido muchas cosas, la influencer revela que no está en su mejor momento de salud.

En la vida de la estrella de TikTok no todo son alegrías, aunque en las redes sociales pueda parecerlo. Tras contar que su hija tiene un problema en la boca y que deberá someterse a una operación, Judith Arias comparte que ahora es ella la que no se encuentra bien. No obstante, echando la vista atrás, la influencer recuerda cada momento feliz que ha vivido con su pareja y la pequeña Chloe.