Judith Arias y Ángel Vargas cuentan los detalles de su boda y discuten por su futura paternidad: “Es lo que me faltaba por escuchar”

¡Judith Arias ya no oculta su intención de vestirse de blanco! Después de sufrir un preocupante problema de piel en República Dominicana, la tiktoker y Ángel Vargas actualizan todos los detalles de sus planes de boda. Aunque están muy emocionados con la idea de, por fin, darse el ‘sí, quiero’, hay un gran detalle referente a su futura paternidad en el que no están de acuerdo y que les hace discutir. Ángel no puede creerse lo que está escuchando de su pareja, pero Judith no cesa en su empeño.