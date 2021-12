Las cosas no son siempre lo que parecen... ¡Y si no que se lo digan a Judith Arias! Después de mostrar por primera vez la cara de su hija Chloe, la influencer llega un martes más, dispuesta a contar toda la verdad sobre la realidad que vive. En exclusiva para su canal de mtmad, la estrella de TikTok se ha abierto frente a la cámara, sincerándose como nunca sobre los problemas que existen en su relación con Ángel Vargas. Confesando que no son la pareja perfecta, la de Mallorca ha desvelado la crisis que han sufrido, aclarando en qué punto se encuentra su relación en estos momentos.