Jorge Cyrus cumple el sueño de su hermano y se van de viaje a Disneyland Paris: “Casi nos echan del parque”

¡ Jorge Cyrus ha cumplido uno de sus mayores sueños! Después de revelar el durísimo momento que vivió con su familia , el influencer ha viajado hasta París para llevar a su madre y a su hermano a Disneyland, un viaje que querían hacer desde hace mucho tiempo pero no se habían podido permitir . Aunque tuvieron problemas para llegar a la capital francesa y el tiempo no les ha acompañado, la familia ha disfrutado de unos días increíbles en Disney.

Aunque ya no sea un niño, Jorge Cyrus no ha perdido la ilusión y ha disfrutado como nadie del parque y de todos los personajes Disney. Sobre todo, está muy emocionado por haberlo podido compartir con su hermano pequeño. Pero no todo es color de rosas en este emocionante viaje y es que casi echan a Jorge del parque por una infracción. ¿Qué ha ocurrido? ¡No te pierdas la reacción de Jorge, Juan y Oscar al conocer a los carismáticos personajes de Disney!