Jorge Cyrus alucina con el historial amoroso de su hermano Juan y habla de su única relación estable: "Fue una chica y estuve casi un año"

Jorge Cyrus regresa una semana más a su canal de mtmad ‘Mi vida es un cyrcus ’ y lo hace en compañía de su hermano Juan . Después de repartir carbón entre los influencers y cargar contra ellos , el tiktoker responde a las preguntas de sus seguidores sobre la relación que hay entre ambos y de la vida de cada uno. Uno de los temas más tratados es el amor y el influencer no se esperaba para nada las respuestas de su hermano y además habla sin tapujos de su experiencia en las relaciones amorosas.

Juan parece que quiere seguir los pasos de su hermano y lo tiene claro, va a triunfar más que en TikTok. El influencer no lo duda, eso sí, por ahora sus redes sociales las va a llevar porque no se fía mucho de él. Aún menos lo va a hacer ahora, tras descubrir muchos secretos ocultos de Juan. A pesar de que no siempre se lleven bien y que tengan encontronazos, como ellos mismos relatan, ambos saben encontrar en sus recuerdos el momento más bonito que han vivido el uno con el otro.