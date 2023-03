Jorge Cyrus y su hermano Juan juegan a adivina quién es el influencer y se pelean: “Eres un tramposo”

El tiktoker y Juan demuestran todo lo que saben sobre influencers con el famoso juego '¿Quién es quién?' Eso sí, para hacer este reto más divertido ponen una penitencia extrema en caso de no acertar la persona de la que están hablando. ¡Es imposible no reírse con los dos hermanos!

Y es que no todo han sido risas, porque entre tanta rivalidad ha habido pique entre hermanos... ¿Quién será el ganador? Jorge y Juan han discutido por ver quién se proclamaba vencedor de los dos ¡Ha habido hasta acusaciones! Y trampas... Se han tomado muy en serio el juego, ya que ambos son expertos en influencers y no se podían dejar pisotear. Pero esto no es todo, puesto que el perdedor tiene un castigo extra de picante... ¡Veremos de qué se trata!