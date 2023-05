Jorge Cyrus vuelve esta semana a mtmad con un vídeo muy divertido y lleno de confesiones. Después de que Gianmarco Onestini se sincerara con él sobre su relación con Claudia Martínez , el exconcursante de ‘Celebrity Game Over’ , ha querido enfrentarse junto a su hermano al popular juego de ‘yo nunca’ y alucina con el comportamiento de Juan con los chicos . Los hermanos no se han cortado ni un pelo y han contestado sin tapujos a las numerosas preguntas de los seguidores del tiktoker.

Jorge Cyrus y su hermano, sin pelos en la lengua, responden a algunas de las cuestiones que más curiosidad generan sobre su vida. Ambos se han sincerado y han descubierto cosas que no se esperaban el uno del otro. Tanto es así que el tiktoker se ha quedado muy asombrado con las confesiones de Juan, del mismo modo que su hermano pequeño conoce la parte más oculta del creador de contenido.

Jorge y Juan tienen una relación de lo más cercana y natural, no obstante, hay muchas cosas que aún no se han contado. Es por ello, que los hermanos han aprovechado este capítulo para desvelarse algún que otro secreto. Entre risas y confesiones, el tiktoker se sincera sobre su vida sentimental con Juan y le ha dado algún que otro consejo de hermano mayor. Por su parte, el futuro tiktoker ha contado algo que no le ha hecho mucha gracia al consolidado influencer ¿De qué se trata?