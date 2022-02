Jorge Cyrus sigue disfrutando de su familia con su visita a Tudela. Después de confesar a su hermano los tiktokers con los que se ha besado, la estrella de TikTok les ha propuesto un gran reto a su hermano y a su madre: 2 verdades y 1 mentira. A través de doce frases, de las cuales algunas eran verdad y otras eran mentira, Cyrus les ha hecho saber algunos aspectos de su vida que aún desconocían, y con los que han quedado muy impactados. Además, el influencer, después de someterse a una rinoplastia ya tiene pensado qué retoque estético será el próximo. A mamá Cyrus esta última información no le ha hecho ninguna gracia y no ha dudado en advertirle sobre ello.