Marina Riverss, Lola Lolitta, Claudia García, Kiara Brunett... no han dejado títere con cabeza y han contado salseos que no nos han dejado casi tiempo para recuperarnos del impacto. ¿Con quién tendrían una noche de pasión de pensarlo? ¿A quién matarían sin pestañear? Además, los influencers no han dudado ni un segundo dedicarle unas duras palabras a Naim Darrechi después de todas las polémicas en las que se ha visto envuelto en las últimas semanas. ¿Qué han dicho de él? Entérate de esto y mucho más en este nuevo capítulo de ‘Mi vida es un Cyrcus’.