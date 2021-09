¡Jorge Cyrus está que no para! Tan solo hace dos semanas que nos enseñó el house tour de su nueva casa en Madrid, un pisito que compartirá con su amigo tiktoker La Cuchillos y que, aunque está un poco vacío por el momento, piensan sacarle todo el provecho. ¡Y ahora viene a presentarnos otra casa nueva! No, no es que se haya vuelto millonario de la noche a la mañana, que las redes dan dinero pero no tanto. Es que sus padres también se han mudado en su ciudad natal. Ya que Jorge se independizaba, ellos decidieron buscar un piso más pequeño y el influencer ha presumido de su nuevo hogar familiar. Además, se ha reencontrado con su hermano y lo ha puesto al día sobre sus romances, confesando que se está ligando al vecino.