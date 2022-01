Jorge Cyrus comienza el año celebrando el Día de Reyes al más puro estilo Cyrus: repartiendo regalos envenenados entre los influencers, tiktokers y famosos de Telecinco que no son de su agrado. Después de repasar los momentos tan surrealistas que vivió durante 2021 , el tiktoker está decidido a mandarle carbón a todo aquel que se lo merezca. Jorge ha preparado una larga lista de nombres muy conocidos y ha dado sus razones por las que según el rey mago de Tudela merecen este tipo de regalos. Claudia García, Marina Rivers, Mar Lucas, Nico20... ¡Se ha mojado como nunca y ha opinado sin tapujos sobre ellos! Además, Jorge se encontró hace poco con Oriana Marzoli y ha desvelado que terminaron discutiendo , ¿la razón? Puedes descubrirla en el vídeo.

Pero la venezolana no ha sido la única que ha recibido carbón, los tiktokers Naim Darrechi y Dalas Review no se han librado tampoco, la mala relación que tiene el influencer con ellos, ha hecho que estalle y sean el blanco de todas sus críticas. Pero no todos los regalos iban a ser malos, Jorge ha reconocido que muchas personas que conoce se merecen un buen detalle, como por ejemplo para su amiga Lucía Bellido, a la que le ha querido regalar un novio en condiciones. Belén Esteban, Nagore Robles o Adara Molinero también estaban en la lista de agraciadas por el mago Cyrus: