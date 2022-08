Darío Sellés se sincera sobre su ruptura con Sandra Férriz y aclara su relación con Mayka Rivera: "Llamó y dijo que quería verme"

Darío Sellés saltó a la fama hace menos de un año. Después de enseñar la casa donde vivía con Sandra Férriz y anunciar un importante paso en su relación, al que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ le ha entrado la curiosidad de ver qué se dice de él en internet. ¿Quién no se ha buscado alguna vez en Google? El influencer se encuentra con algunos titulares que no le gustan y no duda en aclarar los malentendidos. Sobre todo aquellos que tienen que ver con su vida amorosa. En exclusiva, Darío se sincera como nunca sobre su ruptura con Sandra Férriz y aclara en qué punto se encuentra su relación con Mayka Rivera tras haber recibido una llamada de la de Murcia.