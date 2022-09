Darío Sellés está de vuelta y acaba la semana con un video no muy divertido para Sandra Férriz, su pareja. Después de aclarar su relación con Melyssa Pinto y hablar de las polémicas imágenes de Sandra junto con otros chicos, el exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido hacerle una confesión a su novia que no va a gustarle nada. Y es que, la pareja no está pasando por su mejor racha, confiesan que llevan tiempo discutiendo y Darío aprovecha para gastarle una broma a Sandra. El influencer decide poner fin a la relación y le confiesa que ha conocido a otra chica. Sandra no da crédito y explota confesando todo lo que siente.