Violeta Mangriñán no puede ser más feliz de que viniese al mundo la pequeña Gala. Así se lo ha manifestado a Alba Carrillo y Nagore Robles en el primero programa de 'Nos hemos liado'. Sin embargo, no todo en su primera experiencia con la maternidad está siendo de color de rosa. La influencer ha dejado claro que el postparto no es algo fácil y que es algo en lo que hay que entrar en detalles porque es una realidad de la que no siempre se habla.